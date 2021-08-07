السفير السعودى بالقاهرة يهنئ مصر لذهبية فريال أشرف فى أولمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - وكتب نقلى، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر "أبارك للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبًا إحراز فريال أشرف أول ميدالية ذهبية فى الكاراتيه، وسادس ميدالية لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020".

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