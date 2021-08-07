الاتحاد الأوروبى: محادثات فيينا يمكن أن تستأنف فى سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أفاد موظف كبير فى الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، أن ايران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووى، لافتاً إلى أن المحادثات يمكن أن تستأنف فى فيينا بداية سبتمبر، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وحضر مفاوض الاتحاد الأوروبى المكلف بالملف النووى الإيرانى، الإسبانى إنريكى مورا الخميس حفل تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى فى طهران.

وقال الموظف إن "إنريكى مورا توجه إلى طهران بصفته ممثلا لجوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبى ومنسق اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، للاتفاق الذى أبرم العام 2015 مع طهران فى شأن أنشطتها النووية"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وأضاف أن مورا "طلب مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة، ومحاوره الذى تم اختياره كان حسين أمير عبداللهيان"- الذى قد يصبح وزير الخارجية الإيرانى الجديد-.

وتابع أن "الايرانيين أبلغوه نيتهم استئناف المباحثات فى فيينا فى أقرب وقت واستنادا إلى النص الذى كان مطروحا عند تعليقها فى 30 يونيو"، لافتا إلى استعدادهم للعودة إلى فيينا، "لكنهم لا يريدون النقاش لمجرد النقاش. إنهم يريدون اتفاقا، يريدون نجاحا".

وأوضح أن "على الايرانيين أولا أن يشكلوا حكومة ويسموا وزيرا جديدا للخارجية، ومن ثم يعينوا فريق المفاوضين إلى فيينا". وقال أيضا إن "الايرانيين لم يشيروا الى أى تغيير فى موقفهم. لكن تبقى أوجه قلقهم تلك التى أثارها مفاوضوهم".