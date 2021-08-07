هكذا نعى الوسط الفني بمصر دلال عبد العزيز

خيمت سحابة الحزن علي الوسط الفني بمصر، السبت، بعد انتشار نبأ رحيل الفنانة، دلال عبد العزيز إثر صراع مع المرض دام نحو ثلاثة أشهر.

وسارع فنانون مصريون إلى الترحم على الراحلة دلال عبد العزيز ونعيها ودعوة الجمهور إلى الدعاء لها.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة تجمع والديها الراحلين، دلال عبد العزيز وسمير غانم على "إنستغرام" وكتبت: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وكتب الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي عبر "فيسبوك" قائلًا: "والله لا أستطيع الكتابة لست مدرك ما حدث، توفيت إلى رحمة الله تعالي حماتي وامي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله".

وبدوره، قال رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، على حسابه في "فيسبوك": "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ، لم ترغب في ترك حبيبها بمفرده وذهبت له إلي الجنة..إنا لله وانا إليه راجعون..ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

نجوم الفن ينعون

ونعت الفنانة ناهد السباعي الممثلة الراحلة، وكتبت عبر "إنستغرام": اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه اللهم اغفر لها وارحمها وصبر قلب بناتها يارب قويهم (...)".

ونشرت الفنانة ميرهان حسين صورة للفنانة دلال عبد العزيز وعلقت عليها قائلة: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا حول ولا قوة الا بالله يارب ارحمها واغفرلها واسكنها فسيح جناتك، ربنا يصبر قلب بناتها و قلوبنا كلنا كل اللي بيحبوها".

"الأم الحنونة"

ونشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز من مسلسلها الأخير "ملوك الجدعنة"، وعلق على الصورة قائلًا: " لا توجد كلمات تحتوي احساسي بالحزن والصدمة، اشهد الله انك كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والام الحنونه".

وكان الفنان محمد إمام من أول الفنانين الذين سارعوا في نشر الدعاء للراحلة و مساندة ابنائها، ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع الصور "إنستجرام"، منشور قال فيه: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، البقاء لله #دلال عبد_العزيز .. اخواتي دنيا و إيمي قلبي معاكم و ربنا يصبرك".

"ست الكل "

بكلمات غمرتها المحبة والحزن، نعت الفنانة لقاء الخميسي الممثلة الراحلة بنشر صورتها على "إنستغرام"، وكتبت: "ست الكل.. هاتفضلي في قلوبنا وذاكرتنا نوارة وحبيبة وطيبة .ربنا يرحمك ويراضيكي ، في الجنة حبيبتي انشاء الله .. بنحبك.. ارجو الدعاء للنجمة الجميلة التي ابهجت لحظاتنا الاستاذة دلال عبدالعزيز".

"أسلوب خاص"

بدورهها، نعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية دلال عبد العزيز، قائلة: "إن الراحلة تميزت بأسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة فى وجدان الجمهور ، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبل أن تأتي إلى القاهرة، حيث اكتشفها المخرج، نور الدمرداش.

وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون طوال 40 عاما، وكان آخر أعمالها مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان الماضي.