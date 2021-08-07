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الصحة الروسية: موجة كورونا الثالثة أكثر عدوانية

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم السبت أن الموجة الثالثة من جائحة فيروس (كورونا) تعد أكثر عدوانية من سابقاتها، بسبب تغير المتحور. الصحة الروسية: موجة كورونا الثالثة أكثر عدوانيةأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم السبت أن الموجة الثالثة من جائحة فيروس (كورونا) تعد أكثر عدوانية من سابقاتها، بسبب تغير المتحور. وقال الوزير الروسي في تصريحات للصحفيين اليوم "إن الموجة الثالثة بفضل تغير المتحور تعد أكثر عدوانية وأسرع انتشاراً بين الناس". وذكر أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يعتبر أكثر عدوى، ويتميز بقصر فترة حضانة الفيروس والوقت الذي يسبق ظهور المضاعفات الشديدة. وأضاف "كثيراً ما نرى أنه بالفعل في اليوم الخامس (بعد العدوى بهذا المتحور) تظهر مضاعفات خطيرة هائلة". وشدد وزير الصحة الروسي بان "على كل شخص أن يتذكر أنه يجب الذهاب إلى الطبيب في اليوم الأول حقاً والحصول على الأدوية واستخدامها، ففي هذه الحالة وحدها تبقى النتائج ضمن المعيار المعتاد".

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