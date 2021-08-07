أخبار اليمن : 196 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

196 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 196 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية. 196 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 196 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والجبلية والجاح والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 20 خرقاً بقصف مدفعي لـ134 قذيفة و153 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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