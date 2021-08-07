البنك الأهلي تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين بالمملكة

البنك الأهلي تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين يقدم البنك الأهلي السعودي أفضل الخدمات الإلكترونية، وتتميز خدماته بالسرعة والإجابة على أي استفسار في أي وقت، حيث توجد خدمة الأهلي أون لاين، ومن خلال هذه الخدمة يمكنك التواصل مع البنك من خلال الهاتف المحمول في أي وقت، والاستفسار عن أي شيء يتعلق بالخدمات المصرفية، بما في ذلك قرض شخصي من البنك الأهلي، ويمكن التعرف والاستعلام عن تمويل البنك الأهلي وشروطه وإجراءاته، بطريقة بسيطة وبدون تعقيدات وهذا هو سبب كونه أحد البنوك التي يثق بها العميل داخل المملكة، ثم يعتبر البنك الأهلي أحد أهم التمويل الشخصي، بدون تحويل الراتب، والذي يعد من أهم القروض التي يقدمها البنك لجميع الأشخاص.

البنك الأهلي تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين

هناك شروط للتمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي:

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا كثر من 60 عام، عمد تسديد اخر قرض. ثم الحد الأدنى للراتب ثلاثة الآف ريال سعودي. ثم الوافد أربعة الآف ريال سعودي. أن يكون المتقدم يعمل في احد القطاعات الحكومية أو الخاصة. العمل شهر علي الأقل في العمل للمواطنين أما ثلاثة اشهر للمقيمين.

الحصول علي قرض بحد ادني خمسة الآف ريال سعودي. ثم انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم الطلب. ثم التمويل لأصحاب الأعمال الفردية. فترة سداد تصل إلى 6 سنوات.

تعبئة نموذج الطلب للتمويل الشخصي. ثم صورة من بطاقة الهوية الشخصية. صورة من الإقامة للوافدين. ثم خطاب من جهة العمل، تاريخ التعين، الوظيفة، الراتب الشهري. بدون تحويل راتب البنك.

مميزات القرض الشخصي من البنك الأهليالمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصيطلب قرض شخصي البنك الأهلي السعودي بدون كفيل

يمكن لأي مواطن التعرف على العروض المقدمة من البنك الأهلي، للحصول على قرض شخصي، من البنك الأهلي السعودي بدون كفيل، يجب عليك تعبئة نموذج طلب التمويل الجديد، عبر موقع البنك الأهلي السعودي بالبيانات المطلوبة، مع أرفاق المستندات التي تتضمن، صورة بطاقة الهوية الوطنية، إثبات الهوية للمقيمين سارية المفعول، تعريف بالراتب يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل، الالتزامات الشخصية، خطاب من جهة العمل بتحويل الراتب، عبر نظام سريع، علما بأن ربما يكون المزيد من المستندات حسب الاستثناءات، أو حسب ظروف العميل.