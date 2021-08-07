رابط البوابة الخارجية للتطعيمات لتقديم طلب اعتماد لقاح كورونا من وزارة الصحة السعودية

نستعرض رابط البوابة الخارجية للتطعيمات وزارة الصحة السعودية 2021م، حيث أطلقت الوزارة خدمة تقديم طلب من أجل اعتماد لقاح كورونا داخل المملكة العربية السعودية، ويتم إتاحة الخدمة للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني، حيث يمكن رفع طلبات إضافة لقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة لدى المملكة والتي تم الحصول عليها من خارجها إلى أنظمة وزارة الصحة لمعالجتها وإضافتها في تطبيق توكلنا، كما يمكن التحقق من اللقاحات المعتمدة في السعودية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخارجية للتطعيمات.

رابط البوابة الخارجية للتطعيمات

تتيح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إمكانية تقديم طلباً لاعتماد لقاح كورونا داخل المملكة، ويتم الحصول على الخدمة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الصحة الإلكتروني، وقد أوضحت الوزارة بعض التعليمات الواجب اتباعها من قبل المتقدمين بالطلب من أجل تسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة زمنية ممكنة، بالإضافة إلى تفادي رفض الطلب المقدم.

حيث يجب التأكد من صحة المعلومات والبيانات المسجلة، وفي حال إدخال معلومات غير صحيحة فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى رفض الطلب، كما يشترط وجود هوية وطنية أو هوية مقيم من أجل استقبال الطلب، وأن تكون المستندات المرفوعة على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF ولا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مطابقة الشهادة للشروط التالية:

أن تكون البيانات والمعلومات الشخصية موضحة بالشهادة.

صدور الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة باللغة العربية.

احتواء الشهادة على اسم اللقاح بصورة واضحة، بالإضافة إلى التاريخ ورقم التشغيلة.

يتم تقديم الطلب عن طريق البوابة الخارجية للتطعيمات باتباع الرابط الرسمي التالي (eservices.moh.gov.sa).

المستندات المطلوبة من وزارة الصحة

أوضحت الوزارة المستندات المطلوب إرفاقها وهي عبارة عن صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة من شهادة التطعيم، ويجب العلم أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب مقدم وقائم، كما يجب العلم أيضاً أنه قد يستغرق تنفيذ الطلب المقدم حتى خمسة أيام عمل.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة عن اعتماد عدداً من اللقاحات التي يمكنكم التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

فاييزر بيونتك. موديرنا. أكسفورد استرازينكا. جانسن. سينوفارم. ساينوفاك.

ويتم تقديم الخدمة الإلكترونية من خلال اتباع رابط البوابة الخارجية للتطعيمات بشكل مجاني من قبل الوزارة، ومن يرغب في الحصول على رقم وزارة الصحة الموحد للحصول على المساعدة، لحجز موعد أو رفع شكوى، يمكنه ذلك من خلال الاتصال بالرقم التالي (937).

اعتماد لقاح كورونا بوابة مقيم

أوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن للأشخاص الغير مالكين لهوية وطنية أو هوية مقيم “إقامة سعودية”، ويرغبون في زيارة المملكة بتسجيل لقاحهم بشكل إلكتروني عبر بوابة مقيم الإلكترونية (muqeem.sa)، ويجب العلم أن اللجنة الطبية تحتفظ بحق رفض أي طلب مقدم أو فرض أي اشتراطات إضافية وفق ما تراه مناسباً بعد مراجعة الطلب.

وقد تم توجيه الدعوة من جانب الإدارة العامة للجوازات السعودية لكافة المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين بضرورة تسجيل اللقاح إلكترونياً عبر بوابة مقيم تسجيل اللقاح قبل الوصول إلى المملكة، كما أوضحت إدارة الجوازات أن ذلك سوف يعمل على الإسهام في تسريع الإجراءات الخاصة بالدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.