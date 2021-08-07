خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة 1443

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية الاستعلام عن مدة وصلاحية التأشيرة وأيضاً تاريخ الصدور والإنتهاء حيث إن تأشيرة الخروج تعتبر واحدة من ضمن أهم التأشيرات في المملكة العربية السعودية.

تأشيرة خروج وعودة 1443

تأشيرة الخروج والعودة هي واحدة من ضمن التأشيرات التي تقدمها المديرية العامة للجوزات في المملكة العربية السعودية إلي المقيمين في المملكة وذلك لأن تسهل عليهم عملية الخروج من المملكة إلي موطنهم ثم العودة مرة أخري وتكون مدة هذه التأشيرة من شهر إلي ثلاث شهور ويمكن تمديد هذه التأشيرة.

شروط إستخرج تأشيرة الذهاب والعودة

قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بالتنظيم مع المديرية العامة للجوزات بوضع عده شروط يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم استخراج هذه التأشيرة وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يجب إن يخطر العامل صاحب العمل قبل إن يقوم بعملية إستخراج هذه التأشيرة من مكتب التأشيرات.

أذا كان هناك أي من المخالفات المرورية المسجلة علي العامل يجب علية إن يقوم بسداد قمية هذه المخالفات.

يشترط إن يكون العامل موجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية أثناء إستخراج التأشيرة.

يشترط إن يكون جواز السفر الخاص بالعامل ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعون يوما.ً

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة 1443

وفرت الحكومة في المملكة العربية السعودية هذه الخدمة علي موقع منصة أبشر لأن تسهل علي كل من المواطنين والمقيمين عملية الاستعلام عنها ويكون ذلك عن طريق القيام بالأتي: