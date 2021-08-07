الرئيس التونسى: التدابير الاستثنائية جاءت لتكريس سيادة الشعب

وأشار البيان أن سعيد تسلم رسالة خطية من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حملها إليه المستشار الدبلوماسى للرئيس الإماراتى أنور قرقاش، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وأكد سعيد متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التى تجمع بين البلدين، مجدّدا حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
من جانبه، أشار أنور قرقاش إلى أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس تونس وتدعمها، وتدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.
كما ثمن اللحظة التاريخية التى تشهدها تونس، مشدّدا على أن الإمارات على ثقة بقدرة الرئيس التونسى على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.
وأعرب، كذلك، عن استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.
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