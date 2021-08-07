بريطانيا تدرس إعادة توطين الصحفيين الأفغان حال تعرضهم لخطر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن الصحفيين الأفغان الذين يعملون لصالح الإعلام البريطانى سيتم النظر فى إعادة توطينهم فى المملكة المتحدة إذا تعرضوا لتهديد وشيك.





وقال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، إنه "سيتم النظر فى الحالات على أساس استثنائى"، حيث تتزايد المخاوف بشأن التقدم السريع الذى أحرزته حركة طالبان فى أفغانستان بعد انسحاب جميع القوات الغربية تقريبًا. وكانت قد أعلنت طالبان اغتيال رئيس المركز الإعلامى التابع للحكومة الأفغانية داوا خان مينابال، والذى طالما كان يهزأ من طالبان على وسائل التواصل الاجتماعى وتبنت الحركة على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عملية الاغتيال. وفى رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانى، دعت 23 منظمة إعلامية بما فى ذلك الإندبندنت، جونسون إلى أن يحذو حذو الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى منح موظفى وسائل الإعلام الأفغان الذين لديهم صلات بالولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى برنامج للاجئين.

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