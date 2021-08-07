الإمارات ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا للأمم المتحدة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى على الدور المحورى الذى تقوم به المملكة العربية السعودية فى تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود التى تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار فى اليمن والمنطقة. وجددت الوزارة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق ودعم طموحاته المشروعة فى التنمية والازدهار، وذلك فى إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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