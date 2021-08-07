أخبار اليمن : الشوافي: الاثنين غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد

الشوافي: الاثنين غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد
أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1443هـ.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، يولد هلال شهر محرم 1443 هجرية فلكيا بالاقتران المركزي للشمس والقمر يوم الاحد 29 من ذي الحجة 1442 هجرية الموافق 8 اغسطس 2021 حوالي الساعة 16:50 بتوقيت صنعاء (UTC+3) ويغرب قرص القمر في ذات اليوم على غرب اليمن بعد غروب قرص الشمس بحوالي 10دقيقة.
وأكد الفلكي اليمني الشوافي أن يوم الأثنين القادم الموافق 9 اغسطس 2021 هو غرة شهر محرم وبداية العام الهجري 1443..
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