قرض شخصي للنساء 30 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم ميسر لأبعد حدود من بنك التسليف

قرض شخصي للنساء 30 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم إدارية ضمن منتجات الأفراد بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأشد احتياجاً في المملكة تحت مسمى تمويل كنف والذي يضم السيدات الأرامل والمطلقات اللواتي تزيد عليهن أعباء الحياة المعيشية، حيث يوفر بنك التسليف عدة حلول لمساندة تلك الفئات من مواطني الشعب لدعمهم بالمال من أجل تيسير عجلة الحياة بشكل طبيعي ورفع المستوى الاجتماعي وتحقيق المساواة والعدل بين فئات المجتمع، في إطار الخطط الممنهجة للخدمات المجتمعية الصادرة من الحكومة السعودية لدعم القطاع الغير ربحي الذي يضم المواطنين بمختلف فئاتهم ويخدم النساء والرجال الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين، كما يشمل العاطلين عن العمل أيضاً.

تمويل شخصي ميسر للنساء الأرملة والمطلقة التي لا تعول أطفالاً.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً.

قرض للنساء يصل حتى 30 ألف ريال سعودي.

فترات السداد ميسرة للغاية حتى 5 سنوات.

لا يشترط تقديم صك إعالة.

قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية.

لا يشترط إعالة أسرة.

متاح تمويل سيارة بدون مقدم بنك التنمية.

قرض متاح حتى في حالة التعثر في السداد سابقاً.

مميزات قرض كنف للنساءشروط قرض كنف لربة المنزل

هذا النوع من القرض الشخصي لا يطلب شروط إلا واحد فقط يخص الفئة العمرية للمرأة والكفيل على أن يكون الحد الأدنى للعمر 25 سنة ولا يزيد عن 55 عام، والكفيل أيضاً لا يتعدى 55 سنة، ويعد هو الضامن الوحيد للحصول على التمويل بسهولة فضلاً عن منتج كنف من أسهل القروض بنك التسليف في متطلباته وسرعة الصرف وذلك نظراً لأن المتقدمات عليه تكون في أشد الاحتياج إلى المال.

طريقة التقديم على قرض شخصي للنساء 30 ألف ريال (قرض كنف بنك التسليف)

من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية len.sdb.gov.sa النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة نموذج قرض للأرامل والمطلقات مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تتضمن (بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول + رقم حساب الآيبان + العنوان الوطني + رقم الجوال المسجل في أبشر).

في حالة وجود الاستفسارات عن أي شيء يخص قروض بنك التنمية الاجتماعية أو كيفية السداد وماهي الحلول التمويلية التي لا تتطلب وجود كفيل عبر التواصل مع فريق خدمة عملاء بنك التسليف من أجل التحدث باستفاضة أكبر والوصول إلى حل مناسب لك، وذلك من خلال الرقم 199099 المجاني والرد فوري على مدار الأربعة وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع.