فتح باب القبول والتقديم في القوات الخاصة للنساء برتبة جندي بالمملكة

فتح باب القبول والتقديم في القوات الخاصة للنساء برتبة جندي أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة، للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة جندي، للتعين في مشروع الشمال نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومحافظة العلا، وعلى الرغم من أن قرار السماح للمرأة السعودية، بدخول الجيش ليس بجديد، إلا أن فتح باب الانتساب لهن رسميا، قسم المغردين السعوديين بين مؤيد ومعارض.، ثم هلل كثيرون للقرار، واعتبروه خطوة جديدة لتمكين المرأة، وعبرت العديد من السعوديات عن فرحهن ورغبتهن بتقديم طلبات لدخول الجيش، وفتح باب القبول للقوات الخاصة للأمن والحماية، للعنصر النسائي برتبة جندي.

فتح باب القبول والتقديم في القوات الخاصة للنساء برتبة جندي

أكدت إدارة القبول المركزية بوزارة الداخلية، للشئون العسكرية، فتح بوابة التسجيل الساعة 12 ظهرا امس، والأحد الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الخميس المقبل الخامس من أغسطس، ثم هناك شروط خاصة للوظائف في القوات الخاصة للأمن والحماية:

أن تكون حاصلة علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤهل. ثم تكون سعودية الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثني التي نشأت مع والدها في الخارج لخدمة المملكة. حسنه السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. لديها هوية وطنية مستقلة صالحة. أن يكون سبق لها بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهت خدمتها في المعاهد العسكرية، أو كانت موظفة حكومية. متزوجة من سعودي الجنسية. ثم تجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

مشروع الشمال نيوم. مشروع البحر الأحمر. محافظة العلا.

من الصفحة الرئيسية لبوابة ابشر. ثم الموافقة علي كافة الشروط الموجودة. الضغط علي تقديم الطلب. ثم وضع البيانات، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب. الضغط علي موافق. إدخال البيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية الحاصلة عليها. ستظهر صفحة بيها جميع البيانات المدخلة مراجعتها جيدا. النقر علي تقديم الطلب.

مواقع العمل للوظائف في القوات الخاصة للأمن والحمايةطريقة التسجيل في القوات الخاصة