وزارة الصحة بوابة التوظيف الالاف الوظائف بانتظارك علي موقع وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة بوابة التوظيف ، رابط إلى منصة التوظيف بوزارة الصحة من خلال موقع فكرة دوت كوم منصة التوظيف هي عبارة عن منصة إلكترونية تتيح للأشخاص الراغبين في العمل بوزارة الصحة السعودية عرض جميع الوظائف الشاغرة وشروط وزارة الصحة. مطلوب لمن يستوفون المؤهلات والشروط.يمكنك التقدم بسهولة للوظائف من خلال المنصة ، واليوم سنعرض كيفية التسجيل في المنصة وتقديم الشروط عبر موقع وزارة الصحة بوابة التوظيف .

استخدم هذا الرابط للدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

ثم انقر فوق “كتالوج الخدمة” في الشريط العلوي من الصفحة الرئيسية.

ثم تختار النقر فوق “خدمات التوظيف” من قائمة الخدمات المتاحة.

ستظهر صفحة وصف الخدمة ، ويمكنك النقر على رابط “التسجيل في بوابة التوظيف” في أسفل الصفحة.

سيتم فتح صفحة جديدة للتسجيل في المنصة على الجانب الأيسر من صفحة “تسجيل الدخول”.

إذا لم يكن لديك حساب على المنصة ، فيجب عليك النقر فوق “اشترك اليوم”

سيُطلب منك إدخال بيانات شخصية كاملة لإكمال عملية التسجيل.

ستتلقى رسالة على هاتفك تحتوي على رمز لإعادة إدخاله في المساحة المتوفرة على الموقع الإلكتروني.

ثم يجب عليك تحميل سيرتك الذاتية والمؤهلات الأكاديمية.

كيفية التسجيل في منصة التوظيف بوزارة الصحة.

بعد ذلك يتم الضغط على “حفظ البيانات” لتأكيد التسجيل عن طريق إرسال رسالة تحتوي على رقم طلب التسجيل على هاتفك المحمول.

شروط التقدم لوظائف وزارة الصحة

يجب على المتقدمين لشروط العمل بوزارة الصحة استيفاء بعض الشروط الأساسية للعمل على منصة التوظيف بوزارة الصحة ، بالإضافة إلى متطلبات كل وظيفة ، وشروط التقديم على الوظيفة. الوزارة الصحة تشمل:

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية السعودية. وتتناسب الوظيفة التي تم التقدم لها مع المؤهلات التي حصل عليها. الحفاظ على الحالة البدنية والصحة الجيدة. اجتياز المقابلة الشخصية المقررة بنجاح بعد تقديم الطلب. لم يكن عاملاً عندما قدم الطلب إلى وزارة الصحة السعودية.

إحضار المستندات المطلوبة للوظيفة أي بطاقة الهوية الوطنية وشهادة المؤهل التي حصل عليها ومعادلة إذا كان يدرس في الخارج ، قم بعمل تسجيل المؤهل الخاص بك