وزير الصحة الروسي: الموجة الثالثة من جائحة كورونا أكثر عدوانية



أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا أكثر عدوانية من سابقاتها، بسبب تغير المتحور.

وقال موراشكو أمام الصحفيين، اليوم السبت: "إن الموجة الثالثة بفضل تغير المتحور تعد أكثر عدوانية وأسرع انتشارا بين الناس".

وذكر أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يعتبر أكثر عدوى، ويتميز بقصر فترة حضانة الفيروس والوقت الذي يسبق ظهور المضاعفات الشديدة. وأضاف: "كثيرا ما نرى أنه بالفعل في اليوم الخامس (بعد العدوى بهذا المتحور) تظهر مضاعفات خطيرة هائلة".

وتابع: "على كل شخص أن يتذكر أنه يجب الذهاب إلى الطبيب في اليوم الأول حقا والحصول على الأدوية واستخدامها، ففي هذه الحالة وحدها تبقى النتائج ضمن المعيار المعتاد".