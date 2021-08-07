أفادت السلطات الصحية الفرنسية بأن وحدات العناية المركزة في مستشفيات البلاد تستقبل عددا متزايدا من مرضى كورونا الشباب، إثر تفشي متحور "دلتا".
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن الدكتور فرحات مزياني من مستشفى بستراسبورغ قوله: "لدينا الآن سيدة لم تتجاوز الأربعين عاما في وحدات العناية المركزة، كما استقبلنا شابا عمره 33 عاما ولا يعاني من أمراض مزمنة".
وقالت الدكتورة إيريكا بارمونتييه، من أحد مستشفيات مدينة ليل: "موجات التفشي تتوالى لكن المرضى من الشباب الآن وحياتهم مهددة".
وعلى عكس الموجة الأولى حيث كان متوسط عمر المرضى في المستشفيات 68 عاما، ثم 72 عاما خلال الموجة الثانية، انخفض متوسط عمر المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 57 عاما في الموجة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا.. متوسط عمر مرضى كورونا في المستشفيات ينزل إلى 57 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.