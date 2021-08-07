فرنسا.. متوسط عمر مرضى كورونا في المستشفيات ينزل إلى 57 عاما 

أفادت السلطات الصحية الفرنسية بأن وحدات العناية المركزة في مستشفيات البلاد تستقبل عددا متزايدا من مرضى كورونا الشباب، إثر تفشي متحور "دلتا".

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن الدكتور فرحات مزياني من مستشفى بستراسبورغ قوله: "لدينا الآن سيدة لم تتجاوز الأربعين عاما في وحدات العناية المركزة، كما استقبلنا شابا عمره 33 عاما ولا يعاني من أمراض مزمنة".

وقالت الدكتورة إيريكا بارمونتييه، من أحد مستشفيات مدينة ليل: "موجات التفشي تتوالى لكن المرضى من الشباب الآن وحياتهم مهددة".

وعلى عكس الموجة الأولى حيث كان متوسط ​​عمر المرضى في المستشفيات 68 عاما، ثم 72 عاما خلال الموجة الثانية، انخفض متوسط عمر المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 57 عاما في الموجة الحالية.