بلجيكا ترفع حظر دخول مسافري عدد من الدول بسبب كورونا 

أعلنت بلجيكا رفع حظر دخول المسافرين الأجانب من البلدان المصنفة على أنها شديدة الخطورة بسبب تفشي المتحور دلتا لكوفيد - 19.
وأوضحت أنه بات بإمكان المسافرين الأجانب من جنوب إفريقيا والمكسيك والأرجنتين أو البرازيل الدخول مرة أخرى إلى البلاد مع احترام التدابير الصحية الصارمة، مثل الحجر الصحي لمدة 10 أيام والاختبار الإلزامي، حتى بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.
وكانت بلجيكا قد حثت مواطنيها الراغبين بالسفر إلى تونس لقضاء إجازة الصيف على "التريث" والحصول على المعلومات اللازمة قبل التحرك.
وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان لها إنها "تتابع التطورات في تونس، ويتعين (على مواطنيها) تجنب أماكن التجمعات والازدحام والاستمرار في توخي الحذر".
هذا ولم تفصح السلطات الفيدرالية البلجيكية عن أي نية مستقبلية لمنع سفر المواطنين إلى تونس لأسباب أمنية، مكتفية بالإشارة إلى أن التعليمات قد تتغير حسب تطورات الوضع.
كما لم تصدر السلطات أي تعليمات تمنع السفر لتونس بسبب تفشي وباء كورونا هناك، مؤكدة ضرورة التزام العائدين من هذا البلد بحجر صحي مدته سبعة أيام وإجراء اختبارين في اليومين الأول والسابع من تاريخ العودة.
وتعتبر تونس من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين البلجيكيين.
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