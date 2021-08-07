فيديو.. احتجاجات ضد القيود الصحية فى العاصمة باريس

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فإن مجموعات كبيرة من مرتدى السترات الصفراء بدأت التوافد إلى وسط العاصمة باريس بالرغم من الجو الماطر، حيث تنظم مجموعات معارضة للاجراءات الحكومية تحركات ضد السلطات الفرنسية.
كما قامت السلطات الفرنسية بتعزيز الإجراءات الأمنية واستدعاء قوات إضافية من مكافحة الشغب لضمان الأمن فى العاصمة، وتم تقييد طابور المتظاهرين من كلا الجانبين بواسطة سلاسل أمنية.
وفى 12 يوليو، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراءات احتواء جديدة، بما فى ذلك فرض تصاريح صحية إلزامية، والتى ستكون مطلوبة فى المطاعم ومراكز التسوق والطائرات والقطارات الطويلة.
ستشير هذه التصاريح الطبية إلى كون الشخص محصنا ضد "كوفيد 19"، أو التأكد من سلبية اختباره للفيروس فى وقت قريب. ووافق البرلمان على مشروع قانون الإجراءات فى وقت سابق من الأسبوع.
ومنذ 21 يوليو، أصبحت هذه التصاريح الصحية إلزامية لزيارة المتاحف والمسارح والمهرجانات والعروض ومدن الملاهى.
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