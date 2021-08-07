عاجل.. القوى السياسية فى العراق تتفق على إجراء الانتخابات فى 10 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - عُقد فى القصر الحكومى العراقى، اليوم السبت، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة فى العراق.





وعرضت المفوضية شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات فى موعدها المحدّد فى العاشر من تشرين الأول المقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.

وقد أجمعت القوى السياسية الوطنية فى العراق، على إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى العاشر من أكتوبر المقبل، وتمسكها بهذا الموعد.

وجدّد الكاظمى والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمى تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.