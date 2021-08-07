مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار قرب ملعب بيسبول فى دنفر الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت شبكة "أى بى سى نيوز" الأمريكية بأنه تم نقل شخصين من ضحايا إطلاق النار إلى المستشفى وأعلن فيما بعد عن وفاة رجل لم تكشف عن هويته أو سنه.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه لم يتم القبض على أى مشتبه فيه، وأن التحقيق مستمر من قبل شرطة دنفر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
ويأتى إطلاق النار بالقرب من ملعب بيسبول بعد أقل من شهر من إطلاق النار خارج حديقة الوطنيين فى واشنطن العاصمة.
وأوضحت "أ بى سى" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا فى إطلاق النار وأنه لم يتم القبض على أحد إلى حد الآن.
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