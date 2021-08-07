يوم تاريخي للعرب في طوكيو.. مصر في الصدارة بالذهب

في يوم تاريخي تقدمته مصر، استطاعت البعثات العربية المشاركة في الأولمبياد الفوز بـ5 ميداليات تاريخية يوم السبت.

وكانت البعثة المصرية المقدمة بتحقيقها أول ذهبية لها في أولمبياد طوكيو 2020، عزّزت من رصيد العرب المشاركين في البطولة، بجانب ميدالية فضية.

ذهبية مصر جاءت عن طريق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف التي حققت الفوز على بطلة أذربيجان إرينا زاريتسكا 2-صفر بعد أن نجحت في الحصول على نقطة "يوكو" قبل نهاية المباراة ب 28 ثانية وتبعتها نقطة آخرى، في منافسات وزن فوق 61.

كما تمكن اللاعب المصري أحمد الجندي من صناعة التاريخ، وتحقيق ميدالية فضية بعد أن حلّ ثانيًا في منافسات الخماسي الحديث، بعد البريطاني جوزيف تشونغ الذي أحرز الذهبية، وقبل الكوري الجنوبي جون وونغ.

وسجّل الجندي 1482 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن البريطاني صاحب الميدالية الذهبية، بينما سجل صاحب المركز الثالث 1470 نقطة.

وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد طوكيو الحالي بواقع 120 لاعبًا ولاعبة، واستطاعت تحقيق ٦ ميداليات بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية و٤ ميداليات برونزية حتى الآن.

فضية للسعودية

وفي منافسات الكاراتيه، استطاع طارق الحمادي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه من الحصول على الميدالية الفضية بعد خسارته من بطل إيران في المباراة النهائية.

وكان "الحمادي" قريبًا للغاية من الحصول على الميدالية الذهبية بعد تقدمه على منافسه بنتيجة ٤-١ قبل دقيقتين من النهاية، ولكن قام الحكم بطرده بداعي توجيه ضربة غير قانونية لمنافسه واعتباره خاسرًا المباراة.

البحرين تحقق الفضة

كما استطاعت اللاعبة البحرينية كالكيدان جيزاهيغن الفوز بالميدالية الفضية لسباق ١٠ آلاف متر عدو للسيدات، ضمن منافسات ألعاب القوى في الأولمبياد.

وسجّلت "جيزاهيغن" زمنًا قدره 29 دقيقة 56.18 ثانية، بفارق بسيط عن الهولندية سيفان حسن الفائزة بالذهبية والتي حقق زمنًا قدره 29 دقيقة و55.33 ثانية.

وفازت قطر بالميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية للرجال، بعد الفوز على لاتفيا 2-صفر,

وتُختتم الأحد، فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 بعدد من اللعبات كالكرة الطائرة والملاكمة وماراثون الرجال وكرة الماء وألعاب القوى والدراجات وغيرها، على أن ينطلق الحفل الختامي في استاد طوكيو الأولمبي بالعاصمة اليابانية في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتنافس عدد من أفراد البعثات العربية في اليوم الختامي في الحصول على ميداليات، ويأمل كل منهم تمثيل بلاده بالشكل الأمثل.