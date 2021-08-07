طريقة وشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 هجرية، حيث أكدت الوزارة بأن هناك مستجدات بشأن آلية احتساب صرف المعاش وذلك بناء على التعديلات التى أجريت على المادة الثامنة فى اللائحة التنفيذية المتبعة.
وتنص المادة الثامنة على أن الفرد المستقل أو الأسرة يحق لها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي فى حالة ما إذا كان إجمالى الدخل المحتسب يكون أقل من الحد الأدني للمعاش، وهذا بجانب استيفاء بقية الشروط والمعايير لطلب استحقاق الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف المبالغ للمستحقين بصفة دورية كل شهر، وأن الوزارة ستقوم بإيداع مستحقات المستفيدين وصرف المعاش فى الأول من شهر محرم لعام 1443 هجرية الموافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021 ميلادية.شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 هجرية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط للحصول على المعاش وهذه الشروط والمعايير هي:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته، وكذلك أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي.
- المعاش مخصص لكبار السن من الرجال والنساء، وكذلك الأسر التى تعول أطفال، والتى لها غائب أو مفقود، وكذلك أسر مدمني المخدرات، وأيضاً الأرملة مع أيتام، أو المطلقة مع أولادها.
- النساء اللاتى ليس لهن عائل، أو زوجها مفقود، أو مدمن.
- يجوز للأيتام الحصول على المعاش وأيضاً الأبناء مجهولى الأب.
- يشترط فى المتقدم للحصول على المعاش أن يكون له حساب بنكي من أجل إيداع مبلغ المعاش فى هذا الحساب.
- كما يشترط أن يكون المتقدم للحصول على المعاش مقيم إقامة كاملة بالمملكة.
- يجب أن لا يتجاوز المتقدمين للحصول على المعاش الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد.
خطوات التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد
للحصول على المعاش يجب اتباع الخطوات التالية :-
- تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إذا كان المتقدم له حساب فى الموقع يتم تسجيل الدخل، وإذا كانت أول مرة يقوم بإنشاء ملف شخصى من خانة مستفيد جديد.
- يقوم المتقدم بملء البيانات الشخصية والعنوان ومعلومات التواصل.
- يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي.
- يتم الإفصاح عن إجمالي الدخل.
- بعد ذلك يتم ملء البيانات العائلية وهي “بيانات العائل إن وجدت، وبيانات الدخل، وبيانات الأسرة، وبيانات الحساب البنكي”.
- ويتم إرفاق المستندات المطلوبة.
- يتم تقديم الطلب.
- لمعرفة النتيجة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل أثناء التقديم فى حالة قبول الطلب
- أو من خلال الاتصال بالرقم الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو 1990099.
- ويمكن معرفة النتيجة بالدخول على الموقع ثم اختيار طلباتى من القائمة الرئيسية وسوف تظهر لك نتيجة الطلب هل تستحق أو تم رفض الطلب.
الوسوم
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 هجرية، حيث أكدت الوزارة بأن هناك مستجدات بشأن آلية احتساب صرف المعاش وذلك بناء على التعديلات التى أجريت على المادة الثامنة فى اللائحة التنفيذية المتبعة.
وتنص المادة الثامنة على أن الفرد المستقل أو الأسرة يحق لها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي فى حالة ما إذا كان إجمالى الدخل المحتسب يكون أقل من الحد الأدني للمعاش، وهذا بجانب استيفاء بقية الشروط والمعايير لطلب استحقاق الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف المبالغ للمستحقين بصفة دورية كل شهر، وأن الوزارة ستقوم بإيداع مستحقات المستفيدين وصرف المعاش فى الأول من شهر محرم لعام 1443 هجرية الموافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021 ميلادية.شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 هجرية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط للحصول على المعاش وهذه الشروط والمعايير هي:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته، وكذلك أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي.
- المعاش مخصص لكبار السن من الرجال والنساء، وكذلك الأسر التى تعول أطفال، والتى لها غائب أو مفقود، وكذلك أسر مدمني المخدرات، وأيضاً الأرملة مع أيتام، أو المطلقة مع أولادها.
- النساء اللاتى ليس لهن عائل، أو زوجها مفقود، أو مدمن.
- يجوز للأيتام الحصول على المعاش وأيضاً الأبناء مجهولى الأب.
- يشترط فى المتقدم للحصول على المعاش أن يكون له حساب بنكي من أجل إيداع مبلغ المعاش فى هذا الحساب.
- كما يشترط أن يكون المتقدم للحصول على المعاش مقيم إقامة كاملة بالمملكة.
- يجب أن لا يتجاوز المتقدمين للحصول على المعاش الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد.
خطوات التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد
للحصول على المعاش يجب اتباع الخطوات التالية :-
- تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إذا كان المتقدم له حساب فى الموقع يتم تسجيل الدخل، وإذا كانت أول مرة يقوم بإنشاء ملف شخصى من خانة مستفيد جديد.
- يقوم المتقدم بملء البيانات الشخصية والعنوان ومعلومات التواصل.
- يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي.
- يتم الإفصاح عن إجمالي الدخل.
- بعد ذلك يتم ملء البيانات العائلية وهي “بيانات العائل إن وجدت، وبيانات الدخل، وبيانات الأسرة، وبيانات الحساب البنكي”.
- ويتم إرفاق المستندات المطلوبة.
- يتم تقديم الطلب.
- لمعرفة النتيجة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل أثناء التقديم فى حالة قبول الطلب
- أو من خلال الاتصال بالرقم الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو 1990099.
- ويمكن معرفة النتيجة بالدخول على الموقع ثم اختيار طلباتى من القائمة الرئيسية وسوف تظهر لك نتيجة الطلب هل تستحق أو تم رفض الطلب.
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