ماكرون لـ قيس سعيد: تونس يمكنها الاعتماد على دعم فرنسا لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان "الإليزيه" أن "الرئيس الفرنسى أكد لنظيره التونسى وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسى فى هذه اللحظة الحاسمة، من أجل سيادتها وحريتها"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف البيان الفرنسى: "أعرب رئيس الجمهورية عن رغبته فى أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التى تواجهها"، مؤكدا أن "تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات".
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