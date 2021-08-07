وزير الصحة الروسى: الموجة الثالثة من كورونا أكثر عدوانية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته للصحفيين، قال موراشكو: "الموجة الثالثة، بسبب تغير السلالة، أكثر عدوانية وتنتشر بسرعة أكبر بين السكان"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكانت السلطات الروسية أعلنت عن السلالة الهندية المعدلة من فيروس كورونا وهى نوع جديد، فى يوليو الماضى. فيما أكد عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، خلال لقاء تلفزيونى، عن تطعيم نحو مليون مواطن فى سن التقاعد باللقاح لفيروس كورونا.
وقال سوبيانين: "اليوم بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا مليون متقاعد فى موسكو.. لم يتم تسجيل مضاعفات، بل على العكس، هؤلاء الناس، كما نرى، يمرضون بشكل أقل، ومعدل وفيات أقل".
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