دوت الخليج - عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك اليوم الجمعة على جثة ستيني توفي دهساً في بلدة القصر الواقعة شمالي المحافظة. وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الشخص كان متوفياً لدى وصول الأجهزة الأمنية إلى الموقع، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على جثة ستيني توفي دهساً في الكرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.