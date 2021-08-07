شروط بنك التسليف 1443 للحصول علي قرض الاسرة 2021

يهتم بنك التسليف في المملكة العربية السعودية بأن يقدم الكثير من العروض التمويلية للعملاء الكرام، ومن بينها قروض الأسرة وأيضاً قروض الترميم وقروض الزواج وقروض الأرامل والمطلقات وقروض الشركات، يوجد العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة يرغبون بالحصول على القرض خلال بنك التسليف حتى يساعدهم الكثير من الأغراض التي يكونوا بحاجة لهم في حياتهم اليومية، وقد قام بنك التسليف بطرح بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم لطلب القرض على أن يلتزم بها، حتى يمكن من قبول الطلب، والحصول على قروض مالية التي تهدف لتلبية احتياجات العملاء الكرام، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم شروط الحصول على قرض بنك التسليف من أجل الحصول على القرض.شروط قرض الأسرة بنك التسليف
حرص بنك التسليف على أن يضع بعض الشروط والأحكام يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم حتى يتم قبول الطلب والتي تتمثل في الآتي:
- من أهم شروط بنك التسليف أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ولا يتعدى عمره عن 70 عام.
- يجب أن يكون الكفيل سعودي ولا يتعدى عمره عن 55 عام.
- إذا كان عمر المتقدم يتراوح ما بين 60 حتى 65 سنة يأخذ قرض مالي بقيمة لا تتعدى 30 ألف ريال.
- كما أن البنك يتيح للمرآة المطلقة والأراملة التي تعول أطفال الحصول على قرض.
- يعتبر الابن من بين أفراد الأسرة التي ترغب في التمويل مادام لا يزيد عمره عن 24 عام ولا يكون متزوج أو موظف.
- كما أن البنت الغير متزوجة والتي لا تعمل أيضاً تحتسب من بين أفراد الأسرة التي تحتاج لتمويل.
- يجب أن لا يزيد الدخل الشهر للأسرة عن 12.500 ريال سعودي، ولا يتعدى الدخل الشهر للفرد بالأسرة عن 2000 ريال سعودي.
- يتم الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف من هنا https://len.scsb.gov.sa/.
- يتم النقر على تسجيل جديد.
- يتم مليء كافة البيانات المرغوب بها بالخانات الخاصة بها.
- يقوم البنك بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
- من ثم سوف يتم إرسال رسالة تأكيد عبر الهاتف المسجل على الموقع.
- يقوم المتقدم باستكمال البيانات للحصول على القرض.
- بعد ذلك يقوم النظام بتحديد موعد للمواطن حتى يقوم بإرسال الأوراق المرغوب بها.
الوسوم
يهتم بنك التسليف في المملكة العربية السعودية بأن يقدم الكثير من العروض التمويلية للعملاء الكرام، ومن بينها قروض الأسرة وأيضاً قروض الترميم وقروض الزواج وقروض الأرامل والمطلقات وقروض الشركات، يوجد العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة يرغبون بالحصول على القرض خلال بنك التسليف حتى يساعدهم الكثير من الأغراض التي يكونوا بحاجة لهم في حياتهم اليومية، وقد قام بنك التسليف بطرح بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم لطلب القرض على أن يلتزم بها، حتى يمكن من قبول الطلب، والحصول على قروض مالية التي تهدف لتلبية احتياجات العملاء الكرام، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم شروط الحصول على قرض بنك التسليف من أجل الحصول على القرض.شروط قرض الأسرة بنك التسليف
حرص بنك التسليف على أن يضع بعض الشروط والأحكام يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم حتى يتم قبول الطلب والتي تتمثل في الآتي:
- من أهم شروط بنك التسليف أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ولا يتعدى عمره عن 70 عام.
- يجب أن يكون الكفيل سعودي ولا يتعدى عمره عن 55 عام.
- إذا كان عمر المتقدم يتراوح ما بين 60 حتى 65 سنة يأخذ قرض مالي بقيمة لا تتعدى 30 ألف ريال.
- كما أن البنك يتيح للمرآة المطلقة والأراملة التي تعول أطفال الحصول على قرض.
- يعتبر الابن من بين أفراد الأسرة التي ترغب في التمويل مادام لا يزيد عمره عن 24 عام ولا يكون متزوج أو موظف.
- كما أن البنت الغير متزوجة والتي لا تعمل أيضاً تحتسب من بين أفراد الأسرة التي تحتاج لتمويل.
- يجب أن لا يزيد الدخل الشهر للأسرة عن 12.500 ريال سعودي، ولا يتعدى الدخل الشهر للفرد بالأسرة عن 2000 ريال سعودي.
- يتم الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف من هنا https://len.scsb.gov.sa/.
- يتم النقر على تسجيل جديد.
- يتم مليء كافة البيانات المرغوب بها بالخانات الخاصة بها.
- يقوم البنك بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
- من ثم سوف يتم إرسال رسالة تأكيد عبر الهاتف المسجل على الموقع.
- يقوم المتقدم باستكمال البيانات للحصول على القرض.
- بعد ذلك يقوم النظام بتحديد موعد للمواطن حتى يقوم بإرسال الأوراق المرغوب بها.
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