طريقة الاستعلام عن نتيجة الحرس الملكي السعودي 1442

طريقة الاستعلام عن نتيجة الحرس الملكي، أخيرا تم الإعلان عن ظهور نتائج الحرس الملكي السعودي 1442 للحاصلين على الثانوية برتبة عريف فني، ولقد ظهرت نتائج قبول المسابقة والتي أقيمت في تاريخ 24-11- 1442 هجريا والموافق 4-7-2021 ميلاديا تحت إشراف رئاسة الحرس الملكي كما تم اختيار عدد ممن توافرت فيهم الشروط للالتحاق بالحرس الملكي، كما وقع الاختيار من قبل اللجنة المكلفة بالاختيار، كما يمكن الاستعلام عن عدد المقبولين وأسماءهم عبر الرابط الرسمي الذي قامت رئاسة الحرس الوطني بتوفيره.

المقبولين في مسابقة الحرس الملكي:

قام معهد الإدارة العامة بالإعلان عن رابط خاص بالاستعلام عن المقبولين في مسابقة الالتحاق بوظائف الحرس الملكي، كما يتم الاستعلام عبر الرابط الإلكتروني، وهذه النتائج للحاصلين على الثانوية العامة برتبة عريف فني.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الالتحاق بالحرس الملكي:

يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بمعهد الإدارة العامة عن طريق اتباع عدد من الخطوات وهي:

أولاً يجب تسجيل الدخول في موقع معهد الإدارة العامة.

ثانياً يجب أن يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً قم بالنقر على زر “برامج الإعدادية”.

في النهاية عليك النقر على خيار ” استعلام “.

أولاً يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية؛ أي سعودي الأصل والمنشأ يستثنى من ذلك الشرط من تواجد مع والده أثناء خدمت البلاد في الخارج.

ثانياً شرط أن لا يكون قد تم الحكم على الملتحق مسبقاً في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. فيجب على المتقدم أن يتسم بالسمعة الحميدة الطيبة.

ثالثاً يجب عليه أن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة في أي من تلك العلوم. (علوم الطبيعة، العلوم الإدارية والاجتماعية، العلوم الشرعية).

رابعاً يشترط على المتقدم أن يكون قد تجاوز الاختبارات الخاصة بالقدرات والتحصيلي أيضاً.

خامساً يجب ألا يكون الملتحق قد سبق له أن تم فصله من إحدى المؤسسات العسكرية وذلك لأي سبب كان من الأسباب.

سادساً شرط ألا يقل عمر المتقدم للمسابقة عن 17 سنة وان لا يزيد عن 30 سنة.

سابعاً يجب على المتقدم أن يكون طوله متناسبا مع وزنه بحيث لا يقل طوله عن 170 سم.

ثامناً شرط على المتقدم إن كان متزوجا أن يكون متزوجا بامرأة سعودية.

تاسعاً لكي يتم قبول المتقدمين عليهم أن يجتازوا الاختبارات الخاصة بالقبول وأيضاً يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

عاشراً يشترط على المتقدم ألا يكون موظفاً في أي جهة عسكرية أو مدنية.

في النهاية يجب أن يكون المتقدم لائقا طبياً وألا يكون يعاني من أي أمراض.

شروط الالتحاق بالحرس الملكي: