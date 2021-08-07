خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي وآلية احتسابه

خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي. حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي. حيث أكدت الوزارة بأن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي تنص على أن يقوم المستفيد بتقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي إلى وزارة الموارد البشرية، على أن يكون تقديم هذا الطلب إما عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له محل إقامته أو من خلال المنصة الالكترونية، أو عن طريق الاتصال بالهاتف المخصص من الوزارة لغرض الضمان الاجتماعي.

خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي:-

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، الخطوات التي يجب على من يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة إتباع الخطوات الآتية:-

1- تقديم طلب عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي أو عن طريق المنصة الالكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية أو الاتصال بالرقم 19911.

2- يقوم المستفيد بإدخال البيانات الآتية في نموذج طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الاسم رباعي لمقدم الطلب- رقم الهوية الوطنية- تاريخ الميلاد- عنوانه الوطني- معلومات التواصل معه- رقم حسابه البنكي – اسم التابع البالغ ورقم التواصل- الحساب البنكي في حالة توقف المعاش عن العائل البالغ أو فقدانه الأهلية لأي سبب من الأسباب) أية معلومات أخري وبيانات أخري تعضد طلب المستفيد وتطلبها الوزارة وفق اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.

3- بالنسبة للمواطن الغير سعودي فيجب إثبات بياناته من خلال إرفاق نموذج الطلب بالمستندات الثبوتية، وما يثبت الاعاقة إذا كان مقدم الطلب من ذوي الاعاقة.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي:-

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الالية التي يتم بها احتساب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما جاء بنص المادة الثامنة من نظام الضمان الاجتماعي وذلك كالتالي:-

1- المستقل أو الأسرة يستحقون المعاش إذا كان الدخل المحتسب لهم أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

2- الدخل المحتسب للمستقل أو الاسرة = الدخل الشهري بعد خصم 50% من قيمة الدخل المكتسب وفقاً للمعادلة الآتية:- الدخل المحتسب = (الدخل الشهري- 50% من الدخل المكتسب) وفقاً لما نص عليه نظام الضمان الاجتماعي.

3- يتم إضافة كل دخل محتسب جديد لأياً من أفراد الأسرة، إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة وذلك وفق اللائحة التنفيذية.