نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021 عبر موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

يزداد البحث عن موعد اعلان نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021 التي يطلق عليها نتائج المهني فبمجرد الانتهاء من الامتحانات يبحث طلاب المهني واوليائهم في لبنان عن رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021 من اجل الاستعلام عن النتائج والحصول على درجاتهم في مختلف المواد التي امتحنوا فيها. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية بلبنان. موعد صدور نتائج امتحانات المهني 2021 للطلاب المدارس والمعاهد الفنية الخاصة. من خلال مذكرة رقم رقم 2021/286 تم نشرها في اليوم الخامس من أغسطس الحالي. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نقدم لكم الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها طلاب المهني في لبنان الاستعلام عن نتائج bt3 2021 فور الإعلان عنها عبر موقع vte-lb.com results 2021 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات.

نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021

يزداد التوتر والقلق على طلاب المهني في لبنان بعد قرب اعلان نتائج البكالوريا الفنية في لبنان من قبل وزارة التربية والتعليم اللبنانية عبر الموقع الرسمي لإعلان نتائج المهني المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التي اكدت أن تصحيح أوراق امتحانات المهني قرب على النهاية وكل الطواقم الإدارية والمصححون يعملون بكل جهد من اجل صدور نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021 في وقتها المحدد سابقا. كما اكدت مصادر من داخل الوزارة على ان نسب النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي و أن نتائج bt3 2021 سوف يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة.

رابط نتائج الامتحانات 2021

عرفت السنة الدراسية الحالية في لبنان ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكذلك الازمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد. كما اجتاز طلاب المهني امتحانات المهني 2021 البكالوريا الفنية تحت إجراءات احترازية مشددة فرضتها وزارة التربية والتعليم العالي بلبنان وذلك حفاظا على سلامة وصحة الطلاب وكذلك منع انتشار الوباء المستجد في كافة مناطق البلاد. إضافة إلى ذلك اتاحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للطلاب الاستعلام عن نتائج المهني 2021 بشكل الكتروني وبكل سهولة دون الزامية التنقل إلى المدارس او المعاهد الفنية وسوف نتعرف على رابط وخطوات الحصول على نتائج vte lb في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا الفنية في لبنان

يستطيع كافة طلاب المعاهد الفنية في لبنان الاستعلام عن نتائج البكالوريا الفنية 2021. والاطلاع على جميع معدلاتهم التي تحصلوا عليها من خلال اتباع الخطوات المدونة ادناه:

الولوج على الموقع الرسمي نتائج امتحانات المهني 2021 في لبنان

يجب على الطالب النقر على دورة 2021

بعدها تدوين رقم الطالب

أخيرا النقر على عبارة بحث وسوف تظهر نتيجة bt3.

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات

طمئنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل الاولياء وأبنائهم بخصوص سير عملية تصحيح أوراق الامتحانات. حيث عمدت وزارة التربية والتعليم العالي على تكثيف عملية المراجعة والتدقيق من اجل حصول كل طالب على حقه. كاملا دون أي نقصان خاصة في ظل الظروف التي مرت بها اختبارات المهني 2021. وأكدت الوزارة أيضا على نسب النجاح مبشرة جدا. كما قرب موعد اعلان نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021.