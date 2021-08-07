بالتقسيط أسرع تمويل بدون كفيل ب2 مليون ريال لدى مصرف الإنماء

الآن يسمح بالتقسيط الشهري المرن لمدة طويلة الأجل حتى خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين من الجنسيات المختلفة في المملكة وذلك لدى مصرف الإنماء السعودي ويحصل العميل المتقدم على ميزة التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية والحد الأقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي بعد موافقة المصرف ويعتمد التمويل على توافق أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية حيث يقوم على بيع الأسهم المحلية من المصرف بعد الأتفاق على الربح ثم بعدها يتم سداد الأقساط الشهرية المستحقة بالتقسبط الميسر لذلك عليك التقديم بالمصرف للحصول على عرض أسرع تمويل بدون كفيل غارم سعودي بشروط مرنة وميسرة لجميع العملاء من خلال موقع مصرف الإنماء السعودي داخل المملكة.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على أسرع تمويل من مصرف الإنماء

يجب على كافة العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً الراغبين في طلب تمويل شخصي سريع وفوري لدى مصرف الراجحي توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على تمويل الأسهم المقدم من المصرف لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج تمويل الأسهم لدى مصرف الإنماء السعودي بالمملكة الحصول على الحد الشامل لجميع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع.

تعبئة وملأ طلب التمويل الشخصي عن طريق نموزج بيع الأسهم المحلية من مصرف الإنماء السعودي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يجب قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على طلب تمويل الأسهم فتح حساب أستثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار في السعودية.

يمتاز التمويل بأنه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية حتى مبلغ 2 مليون ريال سعودي بعد موافقة مصرف الإنماء السعودي بالمملكة.

يوفر موقع مصرف الإنماء السعودي بالمملكة التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

التمويل النقدي سريع بموافقة فورية طارئة لكافة العملاء السعوديين وغير السعوديين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

متوافق تمويل مصرف الإنماء مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية لهذا العام الحالي والقادم.

أهم المميزات المعلنة لدى تمويل الأسهم مصرف الإنماء