الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1443 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1443، يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات إلكترونياً من خلال منصة نور؛ فهذه الخدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للمعلمين، حيث قامت الوزارة بتمكين الحصول على جميع الخدمات التعليمية من خلال نظام نور الإلكتروني لتسهيلها ، لذلك نستعرض لكم زوارنا الكرام عبر موقع ثقفني خطوات التعرف على جميع تفاصيل الاستعلام عن نتائج النقل وكيفية اعتماد النقل الداخلي إلكترونياً.

ويعتبر نظام نور المقدم من حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم السعودية من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لكلاً من الطلاب والمعلمين، حيث يتيح هذا النظام لمستخدميه الاطلاع على نتائج العام الدراسي سواء كانت النتائج الشهرية أو النتائج النهائية والتواصل مع إدارة المدرسة والمعلمين.

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1443

وضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية جميع تفاصيل حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين، واليوم نوضح خطوات الاستعلام عن تلك النتائج إلكترونيًا من خلال اتباع الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة المتمثلة في اسم المتقدم ، وكلمة المرور.

الكبس على أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

النقر على أيقونة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين 1443.

بعد الانتهاء من أداء كافة الخطوات السابقة؛ سيظهر الآن جميع المعلومات المتعلقة بطلب النقل.

خطوات تقديم طلب النقل 1443

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات التي تتيح للمعلمين التقديم لطلب التحويل الداخلي؛ وقد جاءت كالتالي :

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس.

كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل “اسم المستخدم وكلمة المرور، ورمز التحقق”، وبعد ذلك يجب الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم الكبس على صفحة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

اضغط لإدخال رغبات النقل الداخلي.

الكبس علي أيقونة “موافق” بعد التحقق من صحة البيانات.

الضغط على أيقونة إقرار قراءة لوائح النقل الداخلي.

قم بالنقر على حفظ.

اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور 1443

يتيح نظام نور بعد الانتهاء من عملية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي الكوادر التعليمية؛ اعتماد النقل عبر نظام نور من خلال الخطوات الآتية: