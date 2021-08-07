الهند تقر الاستخدام الطارئ على لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الهندى مانسوخ ماندافيا، عبر تويتر، اليوم السبت، موافقة الهند الطارئة على استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19"، والمكون من جرعة واحدة.





وقالت الشركة، أمس الجمعة، إنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها. وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاح، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

حتى الآن، أقرت السلطات الهندية استخدام اللقاحات التى أنتجتها أسترازينيكا وبهارات بيوتيك ومعهد جاماليا الروسى ومودرنا، حيث سجلت الهند ما يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف حالة إصابة بالسلالة الجديدة يوميًا منذ يوليو.

فى حين تجاوزت حالات الإصابة بكورونا 200 مليون حول العالم، تهدد سلالة دلتا الأشد عدوى، المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة والتى تشكل عبئا على أنظمة الرعاية الصحية.