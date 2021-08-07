الجيش اللبنانى يفرج عن الراجمة الصاروخية وعناصر مليشيا حزب الله

جدة - نرمين السيد - أفرج الجيش اللبنانى، اليوم السبت، عن الراجمة الصاروخية التابعة لمليشيا حزب الله اللبنانى، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين اللبنانيين من عناصر الميليشيا بعد توقيفهم أمس الجمعة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تظهر أن هناك سيارات ترافق الشاحنة التى تم مصادرتها فى بلدة شويا الجنوبية، وهى تحمل راجمة الصواريخ التى أطلق من خلالها صواريخ على مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلى. كما أظهر مقطع فيديو لحظات استقبال على كجك، من قبل عائلته ومحبيه وأهالى بلدته الجنوبية كفرتبنيت، بعدما انتشرت صوره خلال عملية مصادرة الراجمة واعتقاله من قبل بعض الأهالى فى بلدة شويا جنوبى لبنان. ومن جانبها، أصدرت بلدية شويا و​المخاتير​ وفعاليات البلدة بيانا، أكدت فيه على "وحدة الصف و​سياسة​ التعايش التي نؤمن بها".

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