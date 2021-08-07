الأردن: مقتل شخص إثر إحباط محاولة تسلل من سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام أردنية، قال المصدر إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم، ولاذ الباقى بالفرار إلى داخل العمق السورى"، لافتًا إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردنى".