طوكيو.. فريال تهدي مصر أول ذهبية منذ 2004

أهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز بلادها مصر أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004، بعد تتويجها في رياضة الكاراتيه لوزن +61 كلغ السبت.

فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبد العزيز من إحراز ذهبية وزن 61 كيلوغرام في الكاراتيه وبالتالي منحت مصر أول ذهبية لها في أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت فريال نجحت في التأهل إلى الدور النهائي بعد فوزها في الدور نصف النهائي على الكازاخية صوفيا برولتسيفا وذلك في منافسات وزن فوق 61 كيلوغراما،

وكانت فريال تأهلت للدور نصف النهائي بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وستكون هذه الميدالية السادسة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد فوز المصري أحمد أسامة الجندي، بالميدالية الفضية في بطولة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وحل الجندي ثانيا بعد البريطاني جوزيف تشونغ، الذي أحرز الذهبية، وقبل الكوري الجنوبي جون وونغ تاي الذي حل ثالثا، ونال الميدالية البرونزية.

وكانت اللاعبة المصرية جيانا فاروق قد حصلت، أمس الجمعة، على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في وزن 61 كيلوغراما.

يشار إلى أن مصر كانت قد أحرزت قبل ذلك 3 ميداليات برونزية عبر كل من سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.