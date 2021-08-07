مقتل 94 من عناصر طالبان بأفغانستان
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 94 عنصرا من حركة طالبان والقاعدة وإصابة 16 آخرين وذلك خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الأمنية في أقليم هلمند الأفغاني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة إن قائد الوحدة الحمراء التابعة لحركة طالبان في الإقليم "مولوي مبارك" كان من بين القتلى في العمليات الأخيرة.
يأتي ذلك في أعقاب تصاعد أعمال العنف في أفغانستان حيث كثفت طالبان هجومها ضد قوات الأمن الأفغانية في عدة مناطق أفغانية مع الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية. كما سيطرت طالبان على عدة مناطق في قندهار.
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