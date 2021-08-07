تمويل شخصي من منصة سلفة بدون تحويل الراتب بخطوات بسيطة وسهلة التنفيذ، تعد منصة سلفة أحد شركات التمويل في المملكة تقدم تمويلات فورية. ومصرحة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم التمويل الاستهلاكي المصغر باستخدام أنظمة التقنية المالية الممزوجة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لتُحقق التطلعات المالية للعملاء وتحقيق الاستقلال المالي لهم.تمويل شخصي من منصة سلفة
توفر منصة سلفة للعملاء فرصة التمويل الشخصي بالاعتماد على التقنية المالية، لتوفير وقت وجهد العملاء فيمكن تقديم طلب التمويل الشخصي وإجراء العلميات واستلام مبلغ التمويل في أي مكان ووقت بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم سلفة التمويل المصغر ليتوافق مع احتياجات العميل كسداد الديون أو إصلاح وتحسين المنزل أو إصلاح السيارة أو الذهاب لعطلة أو شراء الضروريات وغيرها من الأمور.
يمكن طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني بخطوات سريعة والحصول على الموافقة الفورية على مبلغ التمويل وإنهاء الإجراءات في ظرف 24 ساعة ويبدأ مبلغ التمويل من 1000- 5000 ريال على أقساط ميسرة لفترات طويلة تتناسب مع حاجات العميل وراتبه الشهري .شروط تمويل سلفة
تتوفر المنصة سلسلة من التمويلات عند تحقيق الشروط الآتية:
- ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد العمر عن 60 عام للرجال والنساء.
- توفير الهوية الوطنية للعميل .
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يقل مدة العمل بالقطاع الحكومي عن 3 شهور.
- لا تقل مدة العمل بالقطاع الخاص عن 6 أشهر.
يمكن طلب التمويل بالخطوات الآتية:
- حدد مبلغ التمويل الذي تحتاج إليه ثم حدد الفترة المناسبة لسداد المبلغ بشكل لا يؤثر على مركزك المالي والنقر على طلب التمويل من المنصة.
- سجل البيانات المطلوبة سيتطلب منك ملء البيانات المطلوبة بيانات شخصية وبيانات العمل والحالة المالية للتحقق من الشخصية قبل الحصول على مبلغ التمويل.
- استلم قيمة التمويل بعد التحقق من صحة البيانات والوثائق سوف يتم البدء في إجراءات عملية إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي البنكي المقدم للمنصة. وسوف تبدأ عملية سداد التمويل من وقت نزول الراتب الأول بعد الحصول على التمويل. ويمكن الإطلاع على جدولة دفعات السداد بلوحة التحكم.
الوسوم
تمويل شخصي من منصة سلفة بدون تحويل الراتب بخطوات بسيطة وسهلة التنفيذ، تعد منصة سلفة أحد شركات التمويل في المملكة تقدم تمويلات فورية. ومصرحة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم التمويل الاستهلاكي المصغر باستخدام أنظمة التقنية المالية الممزوجة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لتُحقق التطلعات المالية للعملاء وتحقيق الاستقلال المالي لهم.تمويل شخصي من منصة سلفة
توفر منصة سلفة للعملاء فرصة التمويل الشخصي بالاعتماد على التقنية المالية، لتوفير وقت وجهد العملاء فيمكن تقديم طلب التمويل الشخصي وإجراء العلميات واستلام مبلغ التمويل في أي مكان ووقت بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم سلفة التمويل المصغر ليتوافق مع احتياجات العميل كسداد الديون أو إصلاح وتحسين المنزل أو إصلاح السيارة أو الذهاب لعطلة أو شراء الضروريات وغيرها من الأمور.
يمكن طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني بخطوات سريعة والحصول على الموافقة الفورية على مبلغ التمويل وإنهاء الإجراءات في ظرف 24 ساعة ويبدأ مبلغ التمويل من 1000- 5000 ريال على أقساط ميسرة لفترات طويلة تتناسب مع حاجات العميل وراتبه الشهري .شروط تمويل سلفة
تتوفر المنصة سلسلة من التمويلات عند تحقيق الشروط الآتية:
- ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد العمر عن 60 عام للرجال والنساء.
- توفير الهوية الوطنية للعميل .
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يقل مدة العمل بالقطاع الحكومي عن 3 شهور.
- لا تقل مدة العمل بالقطاع الخاص عن 6 أشهر.
يمكن طلب التمويل بالخطوات الآتية:
- حدد مبلغ التمويل الذي تحتاج إليه ثم حدد الفترة المناسبة لسداد المبلغ بشكل لا يؤثر على مركزك المالي والنقر على طلب التمويل من المنصة.
- سجل البيانات المطلوبة سيتطلب منك ملء البيانات المطلوبة بيانات شخصية وبيانات العمل والحالة المالية للتحقق من الشخصية قبل الحصول على مبلغ التمويل.
- استلم قيمة التمويل بعد التحقق من صحة البيانات والوثائق سوف يتم البدء في إجراءات عملية إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي البنكي المقدم للمنصة. وسوف تبدأ عملية سداد التمويل من وقت نزول الراتب الأول بعد الحصول على التمويل. ويمكن الإطلاع على جدولة دفعات السداد بلوحة التحكم.
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