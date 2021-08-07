شغال رابط نتائج الحرس الملكي 1442 لحملة الثانوية عريف فني preserv.ipa.edu.sa برامج الإعدادية

رابط نتائج الحرس الملكي 1442 لحملة الثانوية، ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتائج الحرس الملكي 1442 لحملة الثانوية، للتعيين على رتبة عريف فني، وقد تم الإعلان من قبل معهد الإدارة العامة وتم فتح باب التقديم الإلكتروني بدايةً من يوم الأحد الموافق 24\11\1442 الموافق 04\07\2021 الماضي، وتقدم عدد كبير ممن يرغبون في الالتحاق بالحرس الملكي في التدريب المنتهي بالتوظيف، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المقبولين في الحرس الملكي 1442 الإسبوع القادم، وفقاً لما أعلنه معهد الإدارة العامة، حيث أنه يتم الفرز والاختيار والمفاضلة بين المتقدمين من حملة الثانوية، وفقاً للشروط والقواعد الموضوعة وبكل شفافية، لاختيار أفضل العناصر والتي يتوافر بها شروط التقديم، وفيما يلي سوف نتعرض للحديث عن رابط معهد الإدارة العامة preserv.ipa.edu.sa، لمعرفة نتائج القبول بالحرس الملكي لحملة الثانوية.

رابط نتائج الحرس الملكي 1442

يتم الاستعلام عن نتائج المقبولين بالحرس الملكي إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط معهد الإدارة العامة البرامج الإعدادية لحملة الثانوية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

النقر على أيقونة “دخول” وبعدها الضغط على أيقونة “استعلام”.

مزايا الالتحاق بالحرس الملكي

يسعى الكثير من الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل جيدة، للالتحاق بالحرس الملكي حيث يتمتع من يلتحق به بمزايا عديدة وكثيرة نذكرها فيما يلي:

يتمتع من يلتحق بالحرس الملكي براتب شهري يقدر ب 1000 ريال خلال فترة التدريب.

فترة التدريب داخل المعهد تحسب ضمن سنوات الخدمة العسكرية الفعلية.

يحظى من يلتحق بالحرس الملكي بتأمين طبي بالإضافة إلى إمكانية العلاج داخل مستشفيات القوات المسلحة.

يتم تعيين المتدرب على رتبة عريف فني بعد التخرج.

برمجة الحاسب الآلي. السكرتير التنفيذي. إدارة سلاسل الإمداد.

البرامج المنفذةتذكرة بشروط القبول

تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية للتوظيف على رتبة عريف فني، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، وتم الإعلان اليوم من قبل معهد الإدارة العامة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج المقبولين في الحرس الملكي الأسبوع القادم، وفيما يلي تذكرة بشروط التقديم وهي كالتالي: