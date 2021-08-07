السعودي طارق حامدي يضمن ميدالية بوزن فوق 75 كغم في الكاراتيه

ضمن لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي أول ميدالية لبلاده في أولمبياد طوكيو، الذي يختتم غدا الأحد، بعد تأهله السبت إلى نهائي وزن فوق 75 كلغ في منافسات رياضة الكاراتيه.

وحقق طارق حامدي، البالغ من العمر 23 عاما، الفوز في الدور نصف النهائي لوزن فوق 75 كيلوغراما في الكاراتيه وضمن الحصول على الميدالية الفضية على الأقل.

وفي دور المجموعات، حقق حامدي فوزين وتعادلا وخسارة، ليضمن على الأقل أحد المركزين الأولين في مجموعته.

وفي حال فوزه في نصف النهائي سيلعب حامدي على الميدالية الذهبية أو الفضية، وسينال الميدالية البرونزية في حال خسارته، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكان حامدي استهل مشاركته بالخسارة أمام بطل العالم في العام 2018، الكرواتي إيفان كفيسيتش بواقع 2-3، قبل أن يفوز على الأميركي براين إير 4-1.

وفي المباراة الثالثة، تعادل حامدي مع الإيراني بطل العالم 2016 لوزن فوق 84 كيلوغراما، سجّاد كنج زاده، صفر-صفر، قبل أن يفوز على الكندي دانيال غايزينسكي بواقع 10-3.

وجمع حامدي 5 نقاط، وضعته في المركز الثاني في مجموعته وراء كنج زاده، الذي جمع 7 نقاط، ليلتقي في نصف النهائي مع الياباني ريوتارو أغاتا، البالغ من العمر 30 عاما، وبطل العالم لعام 2016 في وزن أقل من 84 كيلوغراما، والفائز 3 مرات في الدور الأول.