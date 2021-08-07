أخبار اليمن : شرف يرحب بتعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن

شرف يرحب بتعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمنرحب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، بتعيين هانز جوندبرج، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأعرب وزيرالخارجية في تصريح له عن تمنياته بالنجاح للمبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن جوندبرج، في مهام منصبه الجديد وإنهاء العدوان الأمريكي السعودي ورفع الحصار الشامل الذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.

وأكد ضرورة وضع ملفي فتح مطار صنعاء الدولي ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة على رأس المواضيع التي سيتناولها المبعوث الجديد، تمهيداً للمضي باتجاه ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل والبدء في مفاوضات سلام لتحقيق تسوية سياسية شاملة تصب في مصلحة الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن ملايين اليمنيين وعودة سيادة اليمن على كل أراضيه. سبأنت

