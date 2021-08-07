نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021 الإجازة الفنية وخطوات الاستعلام عنها

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021، يزداد البحث من طلاب المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة عن نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021. والموعد الرسمي لإعلان نتائج المهني 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. حيث أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بدولة لبنان يوم الخامس من شهر أغسطس الجاري قرار رقم 2021/286 والذي يوضح كيفية وموعد اعلان نتائج طلاب المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في لبنان للموسم الدراسي الحالي لعام 2020/2021. كما ان اعمال تصحيح أوراق الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان دورة 2021. انتهت ولم يتبقى سوى مراجعة نتائج الإجازة الفنية والتدقيق فيها. لكي يأخذ كل طالب حقه وأخيرا رفعها على رابط موقع ظهور النتائج. والذي سوف نتعرف عليه في الاسطر التالية من هذا المقال.

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021

بمجرد انتهاء امتحانات طلاب المعاهد الفنية كثر البحث عن موعد ورابط إعلان النتائج من اجل الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني فور صدورها من مصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التابعة لوزارة التربية والتعليم اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. ومن خلال الفقرة التالية سوف نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج سوى نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021.

رابط نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021

كما قلنا سابقا ازداد البحث عن رابط نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021 الذي وضعته وزارة التربية والتعليم العالي بلبنان لكي يتمكن طلاب وطالبات لبنان الذي اجتازوا الامتحانات الرسمية العائدة لشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية من الاستعلام عن نتائج المهني 2021 الكترونيا وبكل سهولة دون الخروج من المنازل والذهاب للمدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد والتطبيق المشدد لاجراءات الاحترازية من اجل منع انتشار الوباء.

الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية LT

علاوة على ذلك يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية في لبنان لعام 2021 برقم الطالب. وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: