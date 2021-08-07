بريطانيا: جونسون لن يخضع للعزل الطبى

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم السبت، أن جونسون لا يحتاج إلى عزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا خلال رحلة إلى اسكتلندا فى الآونة الأخيرة.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، كان جونسون زار كلية للشرطة فى فايف، يوم الأربعاء، ومحطة لتوليد الطاقة بالرياح قبالة أبردينشير، يوم الخميس. وكشفت تقارير لوسائل إعلام محلية أن أحد موظفيه الذين رافقوه إلى كلية الشرطة، وسافر معه جوًا، تأكدت إصابته بفيروس كورونا. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "يتفقد رئيس الوزراء بانتظام مواقع فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وجميع جوانب الزيارات تجرى بما يتماشى مع الإرشادات الخاصة بكوفيد"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء لم يتواصل عن كثب مع أى شخص ثبتت إصابته".

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