طوكيو.. منتخب اليد المصري يخسر الصراع على البرونزية

خسر المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، اليوم السبت، مسعاه في الفوز بالميدالية البرونزية الخامسة لمصر بعد خسارته أمام المنتخب الإسباني، وبذلك فقد فرص الحصول على الميدالية الأولى لفريق عربي أو أفريقي في كرة اليد في الألعاب الأولمبية.
وجاءت خسارة المنتخب المصري لكرة اليد، الذي يقوده مديره الفني الإسباني روبيرتو غارسيا باروندو، السبت، أمام نظيره الإسباني في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020، بواقع 33 – 31.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإسباني بواقع 19-16.
وكان المنتخب المصري لكرة اليد ودع حلم "الذهبية"، بالخسارة في الدور نصف نهائي لمنافسات كرة اليد أمام فرنسا بنتيجة 23-27، الخميس الماضي.
ومثلت الخسارة وداعا مريرا للمنتخب المصري المتألق خلال البطولة، وهو ما انعكس على وجوه نجوم المنتخب بعد نهاية المباراة.
وكان المنتخبان قد التقيا مرتين في الألعاب الأولمبية، مرة في دورة برشلونة في العام 1992، وفاز المنتخب الإسباني بواقع 23 مقابل 18.
كما التقيا في دورة أتلانتا في العام 1996، وكرر المنتخب الإسباني الفوز، ولكن هذه المرة بفارق هدف حيث انتهت المباراة بواقع 20-19.
وقبل الأولمبياد، واستعدادا لألعاب طوكيو 2020، التقى الفريقان في مباراة ودية، انتهت هي الأخرى بفوز إسبانيا بنتيجة 30-29.
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