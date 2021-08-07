اليونان تستغيث.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة

استعرت حرائق الغابات في مساحات شاسعة من الغابات المتبقية في اليونان ليوم آخر اليوم السبت، متعدية على المزيد من المناطق المأهولة بالسكان بعد حرق عشرات المنازل والشركات والمزارع.

أسفر حريق هدد أهم حديقة وطنية في العاصمة اليونانية عن مقتل رجل إطفاء متطوع، بينما أصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا في حرائق خلال أسوأ موجة حرارة تشهدها البلاد منذ 30 عامًا.

وفر الآلاف من السكان والمصطافين من ألسنة اللهب عن طريق البر والبحر.

في مشاهد مروعة قامت العبّارات بإجلاء 1153 شخصًا من قرية ساحلية وشواطئ في إيفيا، بعد أن أوقفت النيران من حرائق غابات ضخمة مشتعلة لأيام كل وسائل الهروب الأخرى.

كان الناس يمسكون بالأطفال ويحملون كبار السن على الكراسي أثناء ركوبهم العبّارات الصغيرة إلى بر الأمان.

اندلع حريق كبير آخر في منطقة بيلوبونيز الجنوبية في ماني، حيث أبلغت نائبة رئيس بلدية إيست ماني، إيليني دراكولاكو، محطة تلفزيون إي آر تي الحكومية أن 70 %، من منطقتها قد دمرت.

أدت الحرائق القوية المتعددة إلى إجهاد قوات مكافحة الحرائق اليونانية إلى أقصى حد.

وناشدت الحكومة للحصول على المساعدة من خلال نظام الدعم في حالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي.

ووصل رجال الإطفاء والطائرات من فرنسا وأوكرانيا وقبرص وكرواتيا والسويد وإسرائيل، ومن المتوقع وصول المزيد يوم السبت من رومانيا وسويسرا.

وقال رئيس الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، متحدثًا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، إن رجال الإطفاء واجهوا “ظروفًا خطيرة للغاية وغير مسبوقة” حيث واجهوا 154 حريقًا هذا الأسبوع، ولا يزال 64 حريقًا مشتعلًا اثناء الليل.

وقال: “خلال الأيام القليلة الماضية، كنا نواجه وضعا لم يسبق له مثيل في بلدنا، في كثافة وانتشار حرائق الغابات على نطاق واسع، وتفش جديد للحرائق في جميع أنحاء (اليونان).

وأكد أن جميع القوات المتاحة تشارك في القتال.

وعانت البلاد من أطول موجة حرارة منذ ثلاثة عقود، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، خفت درجات الحرارة أمس الجمعة، لكن الرياح زادت، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

وظلت أوامر الإخلاء للقرى والأحياء مستمرة، وتم إرسالها عن طريق التنبيهات الفورية للهواتف المحمولة في المناطق المتضررة، بينما لجأت الشرطة ورجال الإطفاء من منزل إلى منزل لحث الناس على مغادرة منازلهم في طريق النيران.

أمس الجمعة، تسببت الرياح المتقلبة ونقاط الاشتعال الجديدة في شمال أثينا وعلى إيفيا في تغيير الاتجاه بشكل متكرر، وفي بعض الحالات عادت إلى المناطق المهددة التي نجت بصعوبة من الدمار في وقت سابق من الأسبوع.

بعد حرق الغابات والمنازل باتجاه بحيرة ماراثون، خزان المياه الرئيسي في العاصمة، انتقل فرع من الحريق إلى حديقة ماونت بارنيثا الوطنية. لا تزال الحديقة، وهي واحدة من آخر الغابات الكبيرة المتبقية بالقرب من أثينا، تحمل ندوبًا عميقة من حرائق الغابات في عام 2007.

واحتاج ما لا يقل عن 20 شخصًا إلى العلاج في جميع أنحاء البلاد، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء في المستشفى في العناية المركزة.

ولا تزال أسباب الحرائق قيد التحقيق.

وقال هاردالياس إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا أمس الجمعة – في منطقة أثينا الكبرى ووسط وجنوب اليونان – للاشتباه في اشعال حرائق، في حالتين عن قصد.

وقالت الشرطة إن المشتبه به المحتجز شمال أثينا أشعل النيران في ثلاث مناطق منفصلة في المنطقة التي دمرها الحريق الكبير الذي اندلع لأول مرة يوم الثلاثاء.

كما ألقى مسؤولون يونانيون وأوروبيون باللوم على تغير المناخ في عدد كبير من حرائق الصيف المشتعلة في جنوب أوروبا، من جنوب إيطاليا إلى البلقان واليونان وتركيا.

كما اندلعت حرائق ضخمة في جميع أنحاء سيبيريا في شمال روسيا لأسابيع، في حين أدى الطقس الحار والجاف والعاصف أيضًا إلى حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا.