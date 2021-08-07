نتائج انتخابات الغرف المهنية بالمغرب 2021 والاحرار يتصدر انتخابات 6 غشت بجدارة

نتائج انتخابات الغرف المهنية بالمغرب 2021، ازداد البحث في المغرب عن نتائج الغرف المهنية 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك محرك بحث جوجل. حيث يسعى مواطنو المملكة المغربية لمعرفة المترشحين الذي فازوا بمقاعد نتائج انتخابات الغرف المهنية 2021 في الأصناف الأربع ( الصيد البحري، الصناعة، الغرف الفلاحية، الغرف المهنية صنف التجارة) في مختلف الإقليم والمدن المغربية. ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على نتائج اقتراع 6 غشت 2021. الانتخابات المهنية في جهة سوس ماسة وطنجة، دائرة أكادير إداوتنان، دائرة تزنيت، طنجة، الحسيمة، تطوان. وكذلك سيتعرف المتابعون على آخر مستجدات نتائج الغرف المهنية 2021 لحظة بلحظة.

نتائج انتخابات الغرف المهنية بالمغرب 2021

أما فيما يخص آخر اخبار ومستجدات نتائج الغرف المهنية بالمغرب 2021 فقد سيطرت قوائم حزب الحمامة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاصالة وكذلك المعاصرة على نتائج الغرف المهنية في معظم مناطق المملكة. فيما عرفت العملية الانتخابية تراجع كبير للأحزاب السياسية الكبيرة والعريقة في المغرب. وشهد اقتراع يوم الجمعة 6 غشت الجاري تنافس شديد بين جميع المترشحين البالغ عددهم 13800 مرشح من مختلف أقاليم المملكة. وبلغ عدد المترشحين الاحرار 2000 مترشح. فيما بلغ عدد النساء المترشحات 3000 مترشحة يتنافسون على 2230 مقعد من مقاعد الغرف المهنية التي تضم 120 عضوا، ينتخب منهم 20 عضو من طرف الغرف المهنية.

انتخابات الغرف المهنية بالمغرب 2021

كما عملت الهيئة الناخبة في المغرب على توفير الجو الملائم والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية المفروضة على كافة المنتخبين. حفاظا على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورنا. ومن اجل السير الحسن للعملية الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية 2021. في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وانتشار كوفيد 19 في مختلف المناطق المغربية. كما لم تسجل الانتخابات الأخيرة الخاصة بالغرف المهنية أي تجاوزات تذكر ولم تشهد أي شكاوي سواءا من الأحزاب أم الناخبين.

نتائج الغرف المهنية بالمغرب 2021

علاوة على ذلك يستطيع كافة المواطنين المغاربة سواءا المنتخبين او الناخبين معرفة النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية بالمغرب 2021 من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية المغربية التي تعمل على نشر كافة النتائج الأولية وكل ما تعلق بانتخابات الغرف المهنية بالغرب الفلاحية وغرف الصناعة والتجارة وغرف الصناعة التقليدية والخدمات بمجرد إغلاق مكاتب التصويت بالمغرب.