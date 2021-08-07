رابط تعديل القبول الموحد لطلاب الدبلوم العام وما يعادله من الشهادات للعام الأكاديمي 2020-2021 كما قام السيد محمد بن خلفان النعماني بالإعلان عن موعد تفعيل وإتاحة رابط تعديل رغبات الطلاب وأيضا الموعد الذي يتم فيه الإعلان عن نتائج قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، وقام السيد الوزير بعرض جدول زمني ومواعيد محددة لتعديل الرغبات.

مركز القبول الموحد

أعلن السيد الدكتور محمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد أن الطلاب الناجحين في شهادة الدبلوم وما يعادلها من نتائج لها مقاعد شاغرة مناسبة للطلاب في التعليم الأكاديمي بلغت تلك المقاعد 33.320 مقعد، منها 20040 مقعد في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وعدد 414 متاحا مقاعد للانبعاثات الخارجية، و12766 للبعثات الداخلية بالكليات الخاصة، بزيادة 17% عن العام الماضي لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة.

قام السيد مدير عام مركز القبول الموحد بالإعلان عن المواعيد المقررة للطلاب لتسجيل وتعديل الرغبات الخاصة بدخول الجامعات الحكومية والخاصة للتعليم العالي والموعد المقرر أيضا للإعلان عن النتائج:

مواعيد تسجيل وتعديل رغبات القبول الموحد من 7 وحتى 17 أغسطس 2021 موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد 5 سبتمبر 2021.

مواعيد تعديل رغبات القبول الموحدكيفية تسجيل تعديل القبول الموحد

أعلن السيد النعماني على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم المنح للطلاب في الجامعات الخاصة وذلك لتطوير أداء الطالب والمستوى التعليمي والعلمي له والتأهيلي أيضا ليصبح مناسبا لسوق العامل فيما بعد، وأكد ألسيد الدكتور على أن كل طالب عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل وتعديل القبول الموحد لجامعات سلطنة عمان [email protected] يكون على الطالب التركيز بشكل جيد عند كتابة الرغبات أو التعديل فيها، حيث يمكنه التعديل طوال الفترة المتاحة للتسجيل ولا يصح له التعديل عليها بعد يوم 17 أغسطس. يتم اختيار البرامج الدراسية وترتيبها. يقوم الطالب باستشارة ولي الأمر جيدا قبل الانتهاء من التعديل. يكون على طلبة الدور الثاني أيضا تعديل رغباتهم أيضا في الفترة المقررة والمتاحة للتعديل حتى وإن صدرت نتائج الدور الثاني متأخرة. للطلاب غير العمانيين عليهم تحميل نسخة المؤهل الدراسي والبطاقة الشخصية ووثيقة المعادلة عبر وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بموعد أقصاه 15 أغسطس. كما يمكن للطلاب الحاصلين على مؤهلات خارجية بالتقدم بطلب معادلة عبر مركز القياس والتقويم التربوي أو عبر البريد الإلكتروني له. لم يتم تفعيل الرابط، يتم تفعيل الرابط السبت 7 أغسطس 2021.

يبدأ اليوم الدخول على رابط تسجيل وتعديل القبول الموحد [email protected] لطلاب الدبلوم العام وما يعادلها حيث يقوم موقع وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان بتفعيل الرابط اليوم ليقوم الطلاب بالدخول لتسجيل رغبات دخول المدارس والمعاهد والجامعات وأيضا تعديل الرغبات التي قاموا بالاتفاق عليها مع ذويهم وأيضا مع أولياء أمورهم وحتى الخامس عشر.

ويقوم طلاب الدبلومات الناجحين في العام الدراسي 2021-1442 بالدخول ابتداء من اليوم السبت 7 أغسطس 2021 الموافق 29 ذي الحجة 1442 على رابط تسجيل القبول الموحد [email protected] كما يقوم الطلاب الاستمرار في تعديل طلبات الدبلوم العام وما يعادلها حتى يوم 17 الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج قبول التعليم العالي بالجامعات للطلاب في منتصف أغسطس 2021.