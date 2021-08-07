أيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد hrsd.gov.sa توقيت صرف الراتب الشهري للمستفيدين

أيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد في البنوك السعودية الخاصة بصرف رواتب المستفيدين، وذلك للمتقدمين للحصول على رواتب الضمان للمرة الأولى والمستفيدين من الراتب من قبل، والذين تنطبق عليهم شروط القبول والاستحقاق، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية شهريا بالإعلان عن موعد صرف الراتب للمستفيدين من فئة الضمان بالبنوك التي فيها حسابات المستفيدين، ويتم صرف الرواتب حسب البروتوكول المتبع لكل بمك على حده.

المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي بالمملكة

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد الاندماج بين الوزارتين وأصبحت وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة الموارد البشرية، باستقبال طلبات التسجيل من الراغبين في الحصول على رواتب الضمان من الوزارة، كما تستقبل الوزارة تحديث البيانات طوال الوقت ليتم الحصول في قاعدة بيانات الوزارة على البيانات الأحدث للمستفيدين، كما يتم استقبال طلبا التأهيل الشامل وهي فئة المعاقين والأيتام والأرامل وغيرهم ممن يندرجوا تحت مظلة خدمات الوزارة، ويتم تحديد الموعد المقرر لكل فئة لصرف الرواتب الشهري لها.

موعد أيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد (شهر أغسطس)

تقوم الوزارة بصرف رواتب المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق من فئة الضمان الاجتماعي شهريا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير الموعد حسب أيام العطلات الأسبوعين أو الأعياد، وقد تقرر أن يتم صرف راتب المستفيدين لشهر أغسطس الاثنين 9 أغسطس 2021 الموافق الأول من محرم 1443.

يقوم المستفيدين بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية” أعلى الصفحة”. يقوم المستخدم باستخدام خدمات وزارة التنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الرقم المدني. يتم متابعة الخطوات وكتابة رقم الجوال وإتمام التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي حالات إيقاف الدعم يجب أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية. يكون المتقدم من معدومي الدخل أو الدخل الضئيل الذي لا يكفي الكفاف، كما في سلم الرواتب يجب ألا يكون من أصحاب الأملاك أو رواتب من جهات حكومية أخرى. يتم تقديم الإثباتات على المعلومات التي يقدمها. في حال تغيرت ظروف المستفيد أو انتفى شرط من شروط الاستحقاق. في حال تغيير أحد بيانات المواطن عمدا. ويكون التحديث للبيانات واجبا وفي حال لم يتم التحديث يتوقف الدعم له. إذا توفى المستفيد أو تنازل عن المعاش.

سلك رواتب الضمان الاجتماعي (حسب عدد الأسرة) تسجيل جديد لطلب معاش الضمان 1443

يكون على المستفيدين من خدمات الوزارة التحديث الدوري للبيانات وذلك تجنبا لإيقاف الدعم الشهري لهم، حيث يتم وقف الراتب لمدة شهر لحين تحديث البيانات ثم يتم الإيقاف النهائي له فيما بعد.

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر أغسطس 2021 الموافق شهر المحرم 1443 بالحسابات البنكية للمستفيدين ويمكن للمسجلين الاستعلام عبر رابط hrsd.gov.sa وكذلك التعرف من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني توقيت صرف الراتب الشهري للمستفيدين في كل من الضمان الاجتماعي وأيضا التأهيل الشامل.