“برقم الطالب” نتائج الامتحانات المهنية edu-lb.net/vte-lb استخراج نتائج الإجازة الفنية LT

رابط نتائج الامتحانات المهنية وموعد نتائج الإجارة الفنية LT التي أنهى جميع الطلاب الاختبارات الخاصة بها في يوليو 2021 الماضي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتقديم الاختبارات في موعدها للطلاب للحصول على الفرص العملية في سوق العمل اللبناني والعالمي بالشهادات المتميزة التي تؤهل الطلاب للتنافس بشكل جيد في سوق العمل العالمي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

حيث قام السيد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بالإعلان عن انتهاء الاختبارات النهائية للطلاب والتي يعتبرها متميزة جدا بالوقت المناسب لها، حيث لم تقم الوزارة بتأجيل إجراء الاختبارات بالرغم من العديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعاني منها الشوارع اللبنانية، حيث تم الاهتمام التام بتأمين لجن الامتحان لعدم تسريب الاختبارات، والتي تم عمل الاختبارات فيها حضوريا وليس عبر المنصات التعليمية، كما قام المسؤولين عن اللجان بتعقيم اللجان الخاصة بالاختبارات النهائية بشكل جيد والحرص أن لا يتم انتشار أكبر لفيروس كرونا بين الطلاب بعد ارتفاع أعداد الإصابات اليومية في الدولة، وتم الانتهاء السريع من الاختبارات وقامت كنترولات التصحيح بالانتهاء من تصحيح كل مادة، وبدأ رفع النتائج تمهيدا للإعلان عنها.

موعد نتائج الإجازة الفنية LT

بعد الانتهاء النهائي من الامتحانات والاختبارات النهائية للطلاب يبدا البحث عن الموعد المقرر للإعلان عن نتائج الإجازة الفنية للطلاب والتي يتم الإعلان عنها في وقت قريب، وذلك بعد مراجعة جميع النتائج واعتمادها المباشر من السيد وزير التربية والتعليم ليتم بعدها تجهيز الطالب للعمل في المجال الحر ولديه الشهادة المعتمدة.

استخراج ودخول رابط نتائج الامتحانات المهنية edu-lb.net/vte-lb نتائج الإجازة الفنية LT

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للطلاب الدخول واستخراج النتائج عبر الرابط الرسمي الخاص بنتائج الوزارة، حيث كانت الاختبارات النهائية ورقية وحضوريا للطلاب بينما يتم استخراج ارقام الطلاب والاستعلام عنها إلكترونيا، حيث تحرص الوزارة بالتيسير على الطلاب للاستعلام إلكترونيا عن النتائج على أن يقوموا فيما بعد بالذهاب لمقر المدرسة واستخراج الشهادات والإجازات ورقيا مع اتباع جميع الإجراءات اللازمة ودفع المصروفات اللازمة، ويتم استخراج نتائج الطلاب بعد أن يتم تفعيل الرابط بالخطوات التالية:

يبدا طالب المدرسة المهنية التقنية بالدخول على رابط استخراج الإجازات المهنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يقوم الطلاب بكتابة رقم الطالب كاملا. يتم كتابة رقم الدورة ومليء جميع البيانات اللازمة. يبدا البحث عن النتائج.

يتم استخراج نتائج الطلاب برقم الطالب والتي تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالاستعداد للإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية edu-lb.net/vte-lb حيث يتم استخراج نتائج الإجازة الفنية LT اللبنانية أو التعليم المهني التقني الذي يؤهل الطلاب والطالبات للعمل في المجال المهني، التجاري والصناعي والتجاري، في لبنان وباقي الدول مع شهادة معتمة وإجازة رسمية من الوزارة.