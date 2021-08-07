نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الغرف المهنية 2021 بالمغرب لوائح “الأحرار” تكتسح اقتراع 6 غشت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الغرف المهنية، يبحث الكثير من مواطني المغرب عن نتائج انتخابات الغرف المهنية 2021 الخاصة اقتراع اليوم الجمعة 6 غشت 2021 بجهة سوس ماسة وفي مختلف المناطق الأخرى في المملكة المغربية. حيث انطلقت انتخابات الغرف المهنية 2021 على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المغرب. في جو ملائم جدا وفرته السلطات المغربية مع تسهيلات كبيرة للمنتخبين. في مراكز الاقتراع من طرف اللجان الانتخابية. مع التقيد التام بجميع الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورنا. وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين أثناء عملية التصويت. وكذلك الانضباط التام بالشروط التي وضعتها الهيئة الناخبة. من اجل التصويت في انتخابات الغرف المهنية بالمغرب 2021.

نتائج الغرف المهنية

علاوة على ذلك سنواكب عبر موقع ثقفني الاخباري نتائج الانتخابات المهنية في المغرب 2021. بمختلف مناطق المملكة حيث أظهرت النتائج الأولية لانتخاب بالمغرب. تقدم قوائم حزب التجمع الوطني للأحرار و لوائح حزب الحمامة في العديد من الولايات المغربية من بينها طنجة، الحسيمة، تطوان. التي عرفت إقبالا كبيرا من الناخبين من اجل اختيار ممثليهم على مستوى كافة الغرف المهنية وسنتمكن من معرفة آخر المستجدات و النتائج الخاصة بانتخابات 2021 من خلال رابط وزارة الداخلية للملكة المغربية والذي سوف تجدونه أسفل المقال.

انتخابات الغرف المهنية 2021 المغرب

كما خاض اليوم الجمعة الموافق لـ 08 أغسطس 2021 حوالي اثنى عشرة ألف وثلاثة مئة وثمانون مرشحا من بينهم ثلاثة آلاف امرأة من اجل التنافس على 2230 مقعد من مقاعد كافة الغرف المهنية في المملكة المغربية وهي غرف (الصيد البحري، والتجارة والفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات). كما جرت انتخابات الغرف المهنية تحت إجراءات احترازية مشددة في ظل تفشي فيروس كورنا في مختلف مناطق المملكة. يذكر أن هذه الانتخاب سوف تحدد ممثلي الغرف المهنية في كافة مجلس المستشارين والذي يحتوي على مئة وعشرن عضو.

نتائج انتخابات الغرف المهنية 2021

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن كل زوار موقع ثقفني الاخباري من معرفة آخر المستجدات الخاصة بنتائج الغرف المهنية بالمغرب بعد اقتراع اليوم الجمعة بمجرد الدخول على الموقع الرسمي لوازرة الداخلية في المملكة المغربية . الذي يمكن من خلاله الاطلاع على جميع النتائج. فور صدورها من الهيئة الناخبة المغربية والتي نشرت منذ قليل النتائج الاولية والتي سوف نحاول توضيحها في الفقرة التالية.

النتائج الأولية انتخابات الغرف المهنية 2021